天使萌曾為無法來台寵粉感到不安，期待台粉再次讓她畢生難忘。（原來娛樂提供）

天使萌勤練中文，期待粉絲能跟她一起大合唱。（原來娛樂提供）

日本AV女優天使萌宣佈6月22日在台北西門町WESTAR開唱，是她出道以來首次在台灣開演唱會，預告將一連演唱7首歌曲，還將與粉絲進行親暱互動與有獎徵答環節，她也預告此次是粉絲今年唯一一次可以在台灣公開活動見到她的機會，期待台粉熱情可以讓她再次畢生難忘。

天使萌難忘初次來台灣時，粉絲來接機圍繞著她的情景，「當時我非常開心與驚喜，沒想到有那麼多人來看我。」直呼是「畢生難忘」，此次她懷抱著緊張的心情，將演唱〈innosent Angel〉、〈GIVE＆TAKE〉等她耳熟能詳想要唱給粉絲聽的歌，她還祭出福利，特別準備一首中文歌，期待粉絲能跟她一起大合唱。她透露，自己每天做夢都能夢見在記中文歌詞，與中文發音，但是為了粉絲，一切都值得。

天使萌坦言，在疫情那幾年，覺得可能無法再次來到台灣見到粉絲，讓她心中感到不安，今年能再次來與粉絲相見，自認覺得興奮，而且又透過演唱會的形式，「能看到大家的笑臉及聽到大家的聲音，我真的由衷的感到非常期待。」而談到台灣粉絲最熱情之處，天使萌說：「每次都竭盡全力的叫我的名字以及傳達愛意給我，讓我總能帶著滿滿的愛回到日本，非常幸福。」

天使萌「天使降臨台北粉絲見面會」票價分為VVIP 20000元、VIP 5980元、3980元、1980元、身障980元。20000元福利包含台北限定版T-Shirt、海報、合照、簽名、日本限定版專輯CD、跟天使萌共進1小時晚餐（限額30名）；5980元可獲運動毛巾、海報、明信片、簽名與一對一合照福利；3980元則有握手會、海報、明信片；1980至980元有海報、明信片，購票請洽全台7-11與ibon售票系統。