「致童年．拾童趣親子嘉年華」活動由扮成蜘蛛人的魔術表演揭開序幕，主辦單位邀請400多位親子到場參與，攜手闖關、看表演、逛園遊會同樂，共度歡欣愉快的周末假期。（于家麒攝）

為迎接即將到來的六一國際兒童節，並推廣社福中心場館資源的使用，金門縣政府社會處今（25）日上午於金城社會福利服務中心盛大舉辦「致童年．拾童趣親子嘉年華」活動，邀請地區約120組家庭、400多位親子到場參與，攜手闖關、看表演、逛園遊會同樂，共度歡欣愉快的周末假期。

這場親子嘉年華活動由扮成蜘蛛人的魔術表演揭開序幕，現場除了設置多元育樂美食體驗及福利服務宣導外，還有一系列有趣的活動，包括親子動態區與靜態區的闖關遊戲、奶油膠＆鹿角蕨多功能教室的親子手作活動，以及手作司康的烘焙教室親子烘培，豐富多元的活動，讓參加的爸爸媽媽與孩子們一起大手牽小手度過歡樂的親子時光，同時也可深入了解金城綜合社會福利館的場域與服務功能。

金門縣社會處今日上午於金城社會福利服務中心盛大舉辦「致童年．拾童趣親子嘉年華」活動，邀請400多位親子提早歡度國際兒童節。（于家麒攝）

社會處指出，縣府的施政就是要把金門的老幼都顧好，充分發揮禮運大同篇中「老有所終、壯有所用、幼有所長」的理念，讓金門的年輕父母可以打拚沒煩惱，因此一直努力為大家創造更好的生活。今天有許多家庭來到社福中心參加活動，體驗「歡樂玩」、「玩中學」與「作中學」，讓每位家長在陪伴孩子玩樂的過程中，促進親子互動，建立與孩子的情感交流，逐步強化家長的家庭親職教育知能。

社會處進一步說明，社福中心每年舉辦大型親子活動，並邀請金門縣的家庭參加，為了建立更友善及人性關懷的環境，讓社區、家長、兒童三方的連結更加緊密。同時，此活動除了宣導社會安全網概念與兒童基本權利外，亦讓民眾知道金城社福中心資訊，讓民眾知道社褔中心是大家的好厝邊。

社會處長黃雅芬強調，此活動不僅為金門縣的家庭帶來愉快的時光，也突顯社福中心的重要角色與使命。未來，金門縣金城社會福利服務中心將繼續努力舉辦更多類似的活動，促進社區居民之間的交流與互動，為建立更美好的社會貢獻一份力量。