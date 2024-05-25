立法院昨（24）日院會續審國會改革法案，場內朝野立委對立，場外也聚集數萬人表達訴求，總統賴清德深夜在臉書喊話，「國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯」。對此，國民黨立委羅智強直言，賴清德正式向國會宣戰，民進黨的民主就是民進黨做主，這一條乾脆入憲吧。

立法院院會昨進行國會改革法案審查，數十個民團號召群眾上街表達訴求，到晚間散會前，青島東路、濟南路周邊號稱聚集超過8萬人到場。賴清德昨深夜發文表示，除了在立法院外守候的人潮，全國各地也有許多公民集結，站出來發聲。「我們都有同樣的信念：立法院的議事運作，應該遵守程序正義」。立法院審議法案時，應該讓不同的意見可以被充分討論，而非不斷透過多數票強行表決，沒收立法院對法案應有的討論。

對此，羅智強今在臉書發文，賴清德正式向國會宣戰，真的是非常棒的總統，民進黨的民主是「我多數時，我作主、我少數時，我不服」，一言以蔽之就是「民進黨做主」，這一條，乾脆入憲吧。

羅智強也嘲諷民進黨，「反正，行政院是我的人，大法官是我的人，監察院是我的人，網軍綠媒側翼，都是我的人，你們要如何跟我鬥。」羅智強也分享，台灣民意基金會的民調顯示，有57%的民意支持藐視國會罪，「民心之所向，還看不清楚嗎？」

許多網友也在留言表示:「真不敢相信，一國總統竟然說出分裂民心的話」、「加油，一定不能屈服讓步，這步一讓死無其所」、「我們有看到 ，一個總統竟然力挺人民維護官員特權，這些支持者都反智了嗎」、「2024的DPP民主：你是民，但都我作主」、「賴清德實在很好笑，他把自己的格局做成民進黨的主席」。