新北市一名林姓牡蠣批發商，涉嫌購入境外牡蠣後混充境內牡蠣，於包裝箱外標籤貼上產地為「台灣」，再賣給下游廠商通路，使民眾誤以為是台灣本地所產。基隆地檢署日前指揮警方、衛生局前往販售牡蠣商品的商家搜索，傳喚林姓廠商等3人，昨天（24日）將林男依違反《食品安全衛生管理法》移送偵辦，並以6萬元交保，另2位謝姓與游姓商家則請回。

基隆地檢署表示，近日依高檢署指示，針對在台販售的牡蠣涉有產地標示不實展開偵查。承辦檢察官李怡蒨指揮新北市刑大、刑事局、新北市衛生局等單位，持搜索票搜索一處販售牡蠣商品商家。

檢方陸續傳喚謝姓商家負責人、上游游姓廠商及源頭林姓廠商到案釐清。經檢察官訊問後，認為林男涉犯《食品安全衛生管理法》的販賣假冒食品、《刑法》詐欺及販賣虛偽標記商品等罪嫌。

檢方調查發現，林男從事牡蠣、蛤蠣批發，明知包裝販賣不得有攙偽或仿冒行為，卻向他人購入境外牡蠣，自行或指示員工將境外牡蠣混充境內牡蠣，並於箱外貼上「產地：台灣」，虛偽標記原產地後，再交給游姓下游廠商，再透過謝姓商家經營通路賣給一般消費者，取得較高的價格牟利。

檢方訊問林男及謝、游2位商家後，諭知林男6萬元交保，謝、游則分別請回。

檢方強調，對於食品包裝、販賣，不得有攙偽或仿冒行為，並應於商品流通進入市場時，在商品外包裝上，將產地等內容據實標示，藉由正確標示維護商品品質與標示內容之一致性，並維護國人的健康。