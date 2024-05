天團五月天最近在北京鳥巢開唱,昨(24日)阿信在台上表示:「我們中國人嘛,來北京一定吃烤鴨的!」引來全場歌迷歡呼,並上了微博熱搜,引來討論。今稍早團員石頭(石錦航)在IG曬出黑白照片,用英文寫下現在心情像被困在時光機,迷失自我,粉絲也留言。

石頭稍早用英文表示,關於5月24日,「 I am late because I was in the Time Machine.」,表示如果困在時光機中會失去自我,而離開時光機的話,則會失去部分的時間,並附上舞台上由下往上看的黑白照片,引來許多人按讚,表示:「今晚加油!順利演出!謝謝你們辛苦了」。

石頭發文寫下心情。(圖/翻攝自mayday_stone IG)

五月天於本月18日起在北京鳥巢舉行10場演唱會,昨進行到第5場時,阿信在台上談美食,表示:「知道我們昨天在北京吃的是什麼嗎?想知道嗎?大家都叫我們去吃豆汁,我們沒吃到,但是呢,我們吃了烤鴨。」

五月天最近在北京鳥巢開唱。(圖/中時資料照)

阿信接著問:「我們中國人嘛,來北京一定吃烤鴨的,還要吃什麼呢」,粉絲立刻發出尖叫,他驚訝問:「怎麼了,吃烤鴨不行嗎?」。而阿信先前也在台上分享去年陷入假唱風波的心情,表示自己和團員都沒事,唯一擔心的是粉絲。