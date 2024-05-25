天團五月天最近在北京鳥巢開唱，昨(24日)阿信在台上表示：「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的！」引來全場歌迷歡呼，並上了微博熱搜，引來討論。今稍早團員石頭（石錦航）在IG曬出黑白照片，用英文寫下現在心情像被困在時光機，迷失自我，粉絲也留言。

石頭稍早用英文表示，關於5月24日，「 I am late because I was in the Time Machine.」，表示如果困在時光機中會失去自我，而離開時光機的話，則會失去部分的時間，並附上舞台上由下往上看的黑白照片，引來許多人按讚，表示：「今晚加油！順利演出！謝謝你們辛苦了」。

石頭發文寫下心情。（圖／翻攝自mayday_stone IG）

五月天於本月18日起在北京鳥巢舉行10場演唱會，昨進行到第5場時，阿信在台上談美食，表示：「知道我們昨天在北京吃的是什麼嗎？想知道嗎？大家都叫我們去吃豆汁，我們沒吃到，但是呢，我們吃了烤鴨。」

五月天最近在北京鳥巢開唱。（圖／中時資料照）

阿信接著問：「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢」，粉絲立刻發出尖叫，他驚訝問：「怎麼了，吃烤鴨不行嗎？」。而阿信先前也在台上分享去年陷入假唱風波的心情，表示自己和團員都沒事，唯一擔心的是粉絲。