近日立法院進行國會擴權案審查，引起各地串連發起「我藐視國會」活動，吸引眾多年輕人參加遊行，對此，高雄市長陳其邁25日表示，年輕人關心國家是值得鼓勵的事情，當民主政治有很多民間聲音，國會議員就必須根據人民聲音，來提出合憲而且符合民意的法令。

陳其邁表示，年輕人關心國家、關心民主是非常值得鼓勵的事情，他們希望國民黨跟民眾黨的立法委員也能聽見人民聲音，能夠在國會根據大法官325、585號2個解釋文的解釋意旨，好好修正法案，不要有違憲擴權的情況。

陳其邁指出，昨天有將近10萬人站出來遊行，非常令人感動，高雄跟其他城市也都有年輕人站出來，他認為當民主政治很多民間的聲音，國會議員就必須根據人民聲音提出合憲而且符合民意的法令，這是國會責無旁貸的事情，所以他非常鼓勵。

陳其邁認為，相關遊行活動與黨派無關，這個是他們自動自發做出來的表現，這也會讓人聯想到太陽花學運，希望國會在立法過程可以審酌人民的意見納入修法參考。