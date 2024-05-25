為解決交通問題，寶山鄉公所25日辦理說明會，將公所推動的7案9路交通改善計畫一併向民眾說明。（寶山鄉公所提供／邱立雅竹縣傳真）

隨著護國神山台積電進駐寶山，同時科學園區範圍持續擴大，寶山加速在地交通建設，鄉長邱振瑋統計，科管局、新竹縣府以及寶山鄉3個單位所執行的道路改善建設計畫總經費粗估超過130億，25日寶山鄉公所也針對自辦的道路建設計畫面對鄉親說明，一共7項計畫9條道路，其中2計畫施工中，其餘計畫部分已獲經費核定或是爭取中。

竹科擴張讓寶山在地交通陷入困境，塞車情況日趨嚴重，預估未來大量的人口移入寶山後，將帶來極大衝擊，對此寶山鄉公所也積極打通周邊道路，盼改善現在的塞車問題，也替未來未雨綢繆，改善的交通黑暗期預估將達3年。

邱振瑋表示，針對寶山交流道周邊包含既有的拓寬道路，以及下半年啟動的改善工程，特別辦理說明會，不分道路案件，一併向民代與鄉親說明，讓民眾了解整個交流道周邊規畫情況，將如何紓解目前交通亂象以及工程進度期程。

7項計畫9條道路中，目前正在施工的包括科環路拓寬工程加上大崎路拓寬改善工程，以及環北路道路拓寬工程。邱振瑋表示，大崎路今年8月完工，科環路進度約55％，但環北路部分進度落後，僅30％。

寶山鄉雙豐路道路拓寬改善工程已向內政部國土署爭取到4.06億經費，透過此次說明會跟關心徵收價格的地主說明，今年會啟動查估作業，協議價購徵收，年底動工，此為通往園區高峰路的最後1哩路。

三峰路二段329巷第一期、第二期道路拓寬改善部分，目前第一期已發包，第二期設計中預計年底施工，兩段路跟峰城路連結，打通兩頭瓶頸道路從4米拓寬為8米，預估兩期經費各1000多萬。

峰城路高速公路橋前後段道路拓寬改善同樣也分一、二期，一期平面道路今年先施工，二期則有跨高速公路陸橋部分，需公路總局等單位同意才能施作，未來希望增設4米橋面，成為雙向道路。此工程打通寶山交流道往新城方向，成為通往苗栗的替代道路。

至於交流道引道及大雅路拓寬延伸改善，因大雅路將拓寬成20米道路，需要徵收部分土地，經費為2億左右，預估時程較慢。邱振瑋說明，引道部分已經科管局口頭同意補助1億8000萬，同時也爭取公路總局經費，只要經費撥款就會開始施工，因全數為國有地，經縣府同意、科管局經費核定，年底前就會施工。

雙園路一段銜接新竹科學園區工業東九路道路拓寬改善，邱振瑋表示，科管局口頭答應給予施工費，徵收費用還在向中央爭取中，透過說明會先告知民眾公所有此計畫。