近期藍白兩黨推國會改革法案，民進黨召集人民上街抗議，據傳超過50個民間團體在青島東路西側與濟南路集結，要求將法案退回委員會重審，對此桃園市議員凌濤發文怒批「民進黨鼓動喧鬧民主」。

凌濤表示，台灣的民主現在很簡單，不要管總統當選人有多少票，也不要管立法委員是多少人選出來的。動員幾萬人，或有自願的多少人在外面喊一喊，法案就不能過關。

凌濤直言，拳頭比較大、不用數人頭，少數就用鬧、當家鬧事，執政立法權陷入僵局，全民受害。凌濤質問，還是下次在野動員包圍總統府、行政院，裡面的人就不用做事，法案就不得執行。

凌濤怒言，更何況國會改革法案截至5月24日，民進黨沒告訴大家的是，甚至有高達18條是按照他們的修正動議過關，民進黨還要杯葛議事，這般事實像話嗎？

凌濤也稱，他不在青島東路，下週二也不會在；在的人不代表全體台灣，不在的也不代表不愛台灣。