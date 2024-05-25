戶外活動盛行的夏季即將到來，桃園市龜山區坪頂消防隊與大崗里辦公處於今日上午在龜山苗圃辦理戶外健行暨防溺宣導活動，透過親山親水與消防連結，提倡民眾親近大自然同時也不忘防災警覺。

大崗里里長陳清華每年皆會辦理健行活動，以龜山苗圃為起點，規畫約十公里的健行路線供里民運動親近大自然，強身健體的同時，今年也邀請坪頂消防隊至現場架設宣導站與民眾同樂，坪頂義消更是力挺里長、全員出動，讓里民體驗CPR、消防車射水活動以及地震體驗車；利用有獎徵答的方式，讓用火用電及夏日防溺的知識深植人心，現場也有各種表演活動，讓里民盡興而歸。

坪頂分隊長吳浚澤表示，感謝大崗里長盛情邀請，相比於平時消防宣導，多元活動內容更能加深民眾的記憶，另外許多坪頂義消都是里民，藉由本次活動可以強化在地連結，呼籲大家，夏日溺水案件頻傳，若到水域遊玩，務必挑選有合格救生員的水域，即便看似平靜的水面也可能暗潮洶湧，若遇人溺水，僅記叫、叫、伸、拋、滑之五字口訣，撥打119後等待救災人員到場，切勿貿然下水救人。