芎林大火燒出堆置場違規問題，縣長楊文科（左）25日會同相關單位會勘，慰問消防人員，也下令徹查堆置場有無不法。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

芎林鄉新鳳村木材堆置場發生火警，新竹縣消防局連續打火9天，預估25日有望撲滅，縣長楊文科也於當日到場會同相關單位現場會勘，首先慰問辛苦的消防弟兄，同時指示相關單位依法查察是否涉及公共危險罪，並釐清轄內是否還有相關堆置場，務必先行查看，以避免相關案件再次發生。

業者堆置木材、加工太空包的場所，在法令間屬灰色地帶，楊文科要求環保局、農業處等單位，輔導業者合法申請，若無合法也應積極協助，不可放任木材堆置，以避免造成危險。同時請消防局、警察局徹查此案是否有涉及公共危險罪，若查有屬實，應依法偵辦。

由於此案影響甚大，楊文科也特別指示環保局等單位，要主動與各鄉鎮市公所合作，徹查新竹縣轄內是否有其他木材堆置場及其現況，以避免發生類似情形。

消防局長陳中振指出，消防局全力投入救災，除配合民間水車持續出水滅火，也利用地形掩埋填土，有效撲滅火勢，預計25日可平息。

環保局長蕭宏杰指出，環保局在新竹縣設有500餘個微型感測器，民眾亦可隨時監控空氣品質，環保局後續會依違反空氣汙染防制法第32條第1項第3款規定，裁處業者新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰，並考量火災影響空氣品質之時間及規模加重裁罰。