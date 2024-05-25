中央氣象局資料顯示苗栗縣未來1周將經降雨與高溫，更是葉稻熱病好發的環境，苗栗縣政府農業處籲請稻農多加防範，避免病害擴散。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

近期苗栗地區一期稻正值分蘗後期又逢悶熱氣候，苗栗縣政府農業處已接獲通報，發現通霄鎮及苑裡鎮部分稻田葉稻熱病有蔓延的趨勢，根據中央氣象局顯示苗栗縣未來1周將經降雨與高溫，更是葉稻熱病好發的環境，農業處籲請稻農多加防範，避免病害擴散。

縣府農業處指出，葉稻熱病病徵初呈暗綠色小斑點，後期病斑擴大呈圓形至紡錘形，邊緣褐色中間灰白色，病斑順者葉脈擴展，其上有大量病原菌孢子，末期嚴重時葉片呈枯死狀。穗稻熱病主要發生於稻株穗頸、枝梗、穀粒及護穎等部位，稻熱病孢子在水稻抽穗前，隨著雨水或露水掉落在劍葉葉舌及葉節上，當稻穗抽出時接觸孢子而被感染，患部初期呈褐色病斑，造成組織壞死養分無法輸送，影響整穗發育，嚴重時罹病部位會彎曲並造成稻穗白化乾枯，俗稱「吊穗」或「吊狗」，發病嚴重時無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，穀粒受感染時，病斑呈暗灰色或白色，對品質影響甚鉅。

農業處長陳樹義表示，葉稻熱病發生嚴重時未即時防治，病斑迅速擴展，推測可能增加穗稻熱病發生機率，為避免影響收成，籲請農友務必注意稻熱病掌握施藥時機，作好防治工作，以減少未來穗稻熱病的發生與蔓延。稻熱病實際施藥方式請參閱農藥資訊服務網。