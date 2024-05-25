華山基金會銅鑼天使站設立服務弱勢孤老已17年，24日於雙峰草堂舉辦感恩茶會，特別邀請2位百歲人瑞參加。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基金會銅鑼天使站設立服務弱勢孤老已17年，為感謝大家支持，銅鑼天使站24日於雙峰草堂舉辦感恩茶會，邀請長者、義工與善心人士聚首一堂，透過手作粽、飄香香包及香甜銅鑼燒，提前共度端午節、重溫傳統魅力，現場活動熱鬧非凡。

103歲的吳奶奶於80年前嫁至興隆村，並與隔壁101歲的劉奶奶結為好友，華山基金會除了服務三失長者，並提倡敬老孝道的理念，展開人瑞服務，今日邀請10餘位的長者，也特別邀請這對從未有過這樣體驗的百歲好友前來參與活動，在雙峰草堂店主洪西國和義工的協助，與長輩一同手作粽、飄香香包及香甜銅鑼燒，共同創造美好回憶，不僅表達對長者的敬老並提倡孝道。

華山基金會服務失能、失智、失依老人，發起2024常年服務暨「愛老人 端午動起來」公益活動，推廣「孝道敬老」理念，主動串聯社會大眾、走入社區、送上關懷，使長輩感受社會溫暖，讓其生活有所依有所靠，不再只有孤單寂寞的身影。

端午關懷禮一份380元，常年服務經費一位長輩每月1,250元、一年15,000元，期盼大家的支持，幫助一個站守護一百位長輩，愛心專線：037-371400 蘇站長。劃撥帳號：22541668（戶名：華山基金會，備註113端午 銅鑼站）