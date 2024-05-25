Soto of Swat. pic.twitter.com/Gv6m6aeC6f — New York Yankees (@Yankees) May 25, 2024

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教士先發投手達比修有締造美日職棒200勝之後踢到鐵板，25日對戰洋基，遭到3位猛將索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）輪番轟炸，5.2局被痛打7分吞敗，也是他整個5月首度失分。終場洋基8比0完封教士。

達比修開賽就被沃皮（Anthony Volpe）敲了首打席三壘打，被賈吉高飛犧牲打拿下1分，中斷個人連續25.1局無失分紀錄。出棒特別節制的索托首局什麼都沒做就被三振，第3局他等了1球就出重棒，兩分全壘打！後面賈吉上來，達比修的滑球被撈起來，背靠背的全壘打！

「怪力男」史坦頓排在第五棒，前面佛度戈（Alex Verdugo）敲安上壘，這時達比修所有球種都不靈光了，沉球、滑球，以及對史坦頓的第1顆曲球又被逮中，兩分全壘打！單局挨3轟失5分。達比修第4局仍是發球機的狀態，托瑞斯（Gleyber Torres）上來鎖定第1球追殺了陽春炮。

達比修第6局中途被換下場，被敲9支安打是本季新高，賽前自責分率2.08，此戰之後直接進位到3.04。洋基先發左投羅棟（Carlos Rodón）平安撐完6局摘得勝投。賈吉目前16轟、攻擊指數1.030全隊之冠，在美聯僅次於太空人塔克（Kyle Tucker，17轟、1.043）、金鶯韓德森（Gunnar Henderson，17轟）。