國道3號今天（25日）中午驚傳火燒車！一輛遊覽車行經北向179.8公里龍井段，忽然冒出陣陣濃煙，嚇壞鄰近車輛，所幸31歲劉姓司機警覺車輛有異後，隨即停駛靠邊待援，車上32位師生皆無傷亡。據悉，該車輛是台南某國中到桃園參賽，事故於12時53分排除，詳細原因尚待進一步調查。

台南某國中32位師生今天搭乘遊覽車前往桃園參加足球比賽，不料中午行經國道3號北向179.8公里龍井段，遊覽車尾因不明原因狂竄濃煙，劉姓司機警覺有異，立即將車輛停於外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，師生逃過一劫。

遊覽車內部也因火勢毀損。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

國道警方接獲報案立即前往現場，同步通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道警方及高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流。

警方表示，火勢於12時10分撲滅，車上師生共32人均無人受傷，先由接駁車疏散下國道，事故一度造成回堵約1公里情形，於12時53分排除恢復交通。詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清，起火原因則交由台中市消防局鑑識調查。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。