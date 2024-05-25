為督促校園師生體認廉潔誠信之重要性，深化法律學子之品格教育，高雄市立民生醫院政風室秉持法務部廉政署「用廉政交朋友」精神，與國立高雄大學財經法律學系合作，藉由學系導生座談會時間，向與會師生宣講法遵與誠信之價值，提高法律相關系所師生廉潔教育參與度，落實品德教育扎根與普及之理念。另為配合推廣衛福部「全民健保癌症治療品質改善計畫」，協請民生醫院社區醫療部健檢中心，蒞校介紹如何善用國家癌症篩檢資源，進行個人健康檢查之指導，提升師生健康識能，人人遠離癌症威脅，增進個人與群體之健康能量。
國立高雄大學財經法律學系張永明主任表示，民生醫院政風室主任為本校畢業校友，能於返校探望師長之同時，協力提升師生廉政知能，值得肯定與支持。廉政宣導不僅是能使與會者進一步了解國家廉政機制之整體運作，對廉政執行過程細節之檢舉，亦能有深刻之體認，期望未來有希望成為行使國家公權力者之同學，能將廉能守法內化為個人堅定之信念，知法、懂法而不違法，且除個人能做到潔身自愛外，並能發揮守法種子之功能，影響身邊之親朋好友，共同建設廉能之法治國家。
此次活動之合作夥伴民生醫院為高雄市立醫院，除提供市民各項醫療服務外，亦積極推動市民從事健康檢查，希望市民從定期之檢查中，盡早發現可疑之病灶，由醫療團隊給予專業之預防建議與治療，提升個人健康品質並節省不必要之醫療支出。張主任表示，人體之健康檢查與政府之廉政工作有異曲同工之效，均是藉由事先之預防措施，避免危害之發生，對個人與對群體都極為重要。此次市立民生醫院政風室能將兩者巧妙地結合帶進校園，非常有意義，未來將持續與市立民生醫院合作。
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