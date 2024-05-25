高雄市立民生醫院攜手高雄大學財經法律系利用碩士班及在職專班導生座談會時間辦理「醫法相廉」活動。（主辦單為提供）

為督促校園師生體認廉潔誠信之重要性，深化法律學子之品格教育，高雄市立民生醫院政風室秉持法務部廉政署「用廉政交朋友」精神，與國立高雄大學財經法律學系合作，藉由學系導生座談會時間，向與會師生宣講法遵與誠信之價值，提高法律相關系所師生廉潔教育參與度，落實品德教育扎根與普及之理念。另為配合推廣衛福部「全民健保癌症治療品質改善計畫」，協請民生醫院社區醫療部健檢中心，蒞校介紹如何善用國家癌症篩檢資源，進行個人健康檢查之指導，提升師生健康識能，人人遠離癌症威脅，增進個人與群體之健康能量。

國立高雄大學財經法律學系張永明主任表示，民生醫院政風室主任為本校畢業校友，能於返校探望師長之同時，協力提升師生廉政知能，值得肯定與支持。廉政宣導不僅是能使與會者進一步了解國家廉政機制之整體運作，對廉政執行過程細節之檢舉，亦能有深刻之體認，期望未來有希望成為行使國家公權力者之同學，能將廉能守法內化為個人堅定之信念，知法、懂法而不違法，且除個人能做到潔身自愛外，並能發揮守法種子之功能，影響身邊之親朋好友，共同建設廉能之法治國家。

此次活動之合作夥伴民生醫院為高雄市立醫院，除提供市民各項醫療服務外，亦積極推動市民從事健康檢查，希望市民從定期之檢查中，盡早發現可疑之病灶，由醫療團隊給予專業之預防建議與治療，提升個人健康品質並節省不必要之醫療支出。張主任表示，人體之健康檢查與政府之廉政工作有異曲同工之效，均是藉由事先之預防措施，避免危害之發生，對個人與對群體都極為重要。此次市立民生醫院政風室能將兩者巧妙地結合帶進校園，非常有意義，未來將持續與市立民生醫院合作。