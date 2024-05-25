年輕人抱怨房價太高，根本買不起，一名北漂工作的網友分享，和親戚吃飯抱怨買不起房子，結果反被長輩訓斥，說現在台灣有錢人很多，想買房都不見得可以買到，沒錢買的人才會靠北房價高，讓他聽了超尷尬，覺得自己被吐槽了，也引起網友討論，不少人搖頭表示，以前跟現在買房的價格差太多，如果長輩真的那麼厲害，叫他立刻買個雙北的房子看看。

一名網友在PTT上分享，他北漂工作，昨天跟親戚吃飯，抱怨了房價太高、買不起房子，結果被長輩們訓斥了一頓，他們說「台灣有錢人很多，現在捧錢去買房子還不見得買得到，就是沒錢的人才會靠北房價高」。

原PO表示，他聽到的當下超尷尬，立刻想辦法轉換話題，因為長輩口中的「沒錢的人才會靠北房價高」，這不是就在說他嗎？很好奇大家認同長輩說的話嗎？

貼文引起網友討論，不少人傻眼直呼，長輩才是看不清現狀的人，如果長輩真的這麼厲害，叫他現在掏錢買一棟雙北的房子看看。「長輩那個年代，出社會工作幾年就能買房，現在打拚到40歲，都不一定有頭期款」、「現代人買房在比爸媽啦，別太苛責」、「沒錢買房=昭告天下爸媽是魯蛇」、「長輩現在買得起嗎？」