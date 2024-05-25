立法院24日院會繼續處理國會改革法案，民進黨立委賴瑞隆一直帶領黨籍立委大喊「沒有討論，不是民主」、「反黑箱、反擴權」，突然失神喊成「沒有黑箱」，然後尷尬地愣住。（姚志平攝）

立法院24日院會繼續處理國會改革法案，民進黨立委敲擊藍白拖鞋大喊「沒有討論，不是民主」。（資料照/姚志平攝）

賴瑞隆糗喊「沒有黑箱」！有綠委表決舉2手 陳玉珍：連國民黨案子也舉手

立法院24日院會處理國會改革法案，由於處理相關條文時未採表決器表決，改採舉手表決，民進黨團相當不滿，在場高喊「違法表決、會議無效」。其中綠委賴瑞隆一度失神喊成「沒有黑箱」，然後尷尬地愣住。國民黨立委陳玉珍對此表示，「我是在現場最認真看誰有來誰沒來」，也看到邱議瑩委員對於民進黨的案子一直不舉手，一直跑出去。

陳玉珍24日舉例，像是國民黨議案，結果看到有一位站在前面的民進黨委員也舉手同意該案，她覺得民進黨委員已經搞不清楚在舉哪一個案子。

陳玉珍說也看到邱議瑩委員對於民進黨的案子一直不舉手，一直跑出去，「我還跟綠委說，你們這個邱議瑩怎麼這麼不團結，大家都在這裡，他在後面坐著跑出去、跑進來根本也不舉手，連賴瑞隆委員後來都說沒有黑箱了，我們就說他良心發現」。

針對綠黨團抗議的舉手表決，陳玉珍認為，其實不會有錯，因為議事人員都逐一清點，且過程中有的委員可能真的舉錯手，但大體來講不影響結果。