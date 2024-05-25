新北市五股區中興路三段昨天（24日）中午發生一起車禍意外，1位男子騎乘機車往五股方向行駛時，路邊突然衝出1隻小黃狗，從右側攔腰撞擊機車，造成機車男重心不穩犁田，小黃狗一溜煙就消失了，警消到場將男騎士送醫治療，轄區警方已受理報案，將通知狗主人到案說明，除了依法開罰300至600元外，可能也會被依新北市動物保護自治條例開罰最重15000元。

據了解，事發時，小黃狗的主人疑似在遛狗時，不明原因讓小黃狗掙脫狗鍊後在馬路上亂竄，剛好撞上騎機車經過的39歲許姓男子，導致他摔車犁田，全身擦挫傷，而小黃狗卻消失無蹤。

許男全身擦挫傷準備送醫。（蘆洲警分局提供／張鎧乙新北傳真）

警消獲報到場時檢測，許男並未酒駕，由救護車送往輔大醫院治療後並無大礙，蘆洲警分局表示，將連繫狗主人到案說明，釐清肇事原因，並依據道路交通管理條例第84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰」開罰，騎士受傷部分，恐涉過失傷害罪嫌，及傷害醫療的民事賠償。

新北市動保處表示，飼主因遛狗未繫繩及未善盡照顧犬隻責任，過失使動物遭受傷害致死亡，飼主行為恐違反新北市動物保護自治條例及動物保護法規定，依動保法相關規定最重罰處飼主15000元。