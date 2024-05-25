客委會客家文化發展中心25日與苗栗縣西湖鄉公所，在苗栗縣西湖鄉遊客服務中心合作辦理「村史回村」走讀活動，並於同日在銅鑼鄉台灣客家文化館舉辦「客家細灶下」客家米食推廣活動，希望透過活動「村史走讀」、「客家米食推廣」，讓更多大小朋友了解家鄉的客庄故事、客庄美食，共同建構屬於自己的客庄記憶。

「村史回村」走讀活動今日邀請撰寫西湖鄉四湖庄的村史《雲梯風華兩世紀：書院到醫生搖籃》作者陳政宜，前來分享所撰寫的村史故事與客庄人文地景，更邀請民眾搭乘遊園車行讀村史故事中的美好場景，透過居民間互相討論與發掘，讓大家更加了解客庄聚落的歷史脈絡，對自己的客庄聚落有更深的認識。

客委會客家文化發展中心25日在銅鑼鄉台灣客家文化館舉辦「客家細灶下」客家米食推廣活動。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

客委會客家文化發展中心25日在銅鑼鄉台灣客家文化館舉辦「客家細灶下」客家米食推廣活動。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

「客家細灶下」今日的主題粄食為「黃梔粉粿」，特別邀請屏東北上的客家米食達人，同時也是六堆客家文化園區志工劉榮招前來教學，生動有趣的講解及手作互動，讓親子共下製作粄食，從揉捏、壓模成形到炊熟，而完整的手作體驗，除了能第一手了解客家米食製作過程，更能體會到食物來之不易的珍貴。

客發中心主任何金樑表示，「客庄村史撰寫計畫」邁入第六年，陸續產出30冊村史成果，客發中心為持續深入在地客庄推廣客庄村史成果，並同時擾動活絡客庄聚落，今年首次規劃與苗栗縣西湖鄉公所共同合作辦理「村史回村」行讀活動，共同宣傳推廣苗栗縣西湖鄉的2本村史成果（苗栗縣西湖鄉四湖村─《雲梯風華兩世紀：書院到醫生搖籃》及苗栗縣西湖鄉鴨母坑（金獅、龍洞村）─《行出山坑：西湖鴨母坑民開創豆奶傳奇》)，期待以生活化的方式讓參與民眾行讀歷史並認識自己的客庄聚落，進而傳承在地客家傳統文化。

而「客家細灶下」客家米食推廣活動是今年首度推出，希望透過手作的溫度傳遞客家米食帶來的幸福能量與客家文化力，還有6場活動，歡迎大小細子共下來臺灣客家文化館參加體驗。

客發中心表示，「村史回村」行讀活動6月9日將在西湖鄉舉辦第二場，分享者為金獅及龍洞村村史《行出山坑：西湖鴨母坑民開創豆奶傳奇》作者何來美。