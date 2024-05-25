YAMAHA舉辦「旅遊地圖」～友澎齊聚，25日號召55台重機前進澎湖跨海騎行，圖為搭乘澎湖輪夜航，清晨抵達馬公商港碼頭。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

由知名機車廠YAMAHA主辦的「旅遊地圖」－友澎齊聚．跨海騎行活動，今（25）日首次拓點到澎湖，號召55台重機車友搭乘澎湖輪夜航，來到澎湖跨海騎行，享受沿途湛藍海景與壯麗景色。澎湖縣長陳光復感謝車廠選定「澎湖」作為「旅遊地圖」活動的舉辦地點，對澎湖觀光旅遊的支持與肯定。

YAMAHA舉辦「旅遊地圖」～友澎齊聚，25日號召55台重機前進澎湖跨海騎行，一早在澎縣府前廣場集合出發。（許逸民攝）

55台重機車友昨夜與愛車一同由高雄港登船，入住有全台「最美臥鋪艙」美稱的澎湖輪經濟臥鋪艙，體驗獨特的夜航，在今天清晨抵達澎湖馬公商港，在馬公港與「澎湖輪」合照後，隨即前往澎澄飯店享用豐盛的早餐後，接著聚集在澎湖縣政府前廣場。澎湖縣長陳光復、縣府秘書長蔡淇賢到場歡迎。

陳光復表示，歡迎大型重機的車友們以車會友，與愛車一同來到世界最美麗海灣「澎湖」跨海騎行，親身體驗澎湖的風光明媚，享受大自然帶來的視覺饗宴，用行動行銷澎湖的魅力。

他強調，澎湖擁有早台灣百年的文化歷史、多樣的自然生態，以及熱情的島嶼居民，適合車友們騎乘愛車來趟深度旅遊。並說，今年澎湖國際海上花火節與航海王動畫25週年合作，不僅縣府入口處的魯夫，還有觀音亭休閒園區內的五檔魯夫、機場大廳的紅髮傑克、以及史蹟公園的千陽號大型充氣船等著車友們一起合影留念，為這段美好的旅程留下難以忘懷的回憶。

隨後，在陳光復、蔡淇賢以及台灣山業機車蒯乃昌副總經理、營業部劉經理、北區聯誼會呂瑞進會長共同主持的起跑儀式下，為這場環澎旅遊揭開序幕，陸續前往「奎壁山摩西分海」，欣賞分海奇觀，接著往著名地標「澎湖跨海大橋」打卡留念，中午則在西嶼鄉享用道地的海鮮料理，為下午的行程補充能量，再繼續前往「漁翁島燈塔」，一覽壯闊的海景。