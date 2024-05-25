國會改革法案因程序正義問題引爆爭議，10萬民眾擠爆立院周邊。一名補教老師在社群媒體中發文，稱「社運妹最好上」，引發各界譁然。衛福部次長林靜儀提醒加強性平教育，注意老師的言行。雖然對方有言論自由，但也要受到社會公評。目前補習班聯盟已停止與對方的合作，衛福部表示尊重。

林靜儀表示，昨日在社群中流傳一名補教老師的性別歧視言論，引起很多人的擔心。補習班會接觸到很多年輕的男孩、女孩，最好能加強性平教育。一旦發生性騷擾、性侵害，這些機構也會有責任。

初步看來，這名老師沒有性騷、性侵的案件紀錄，但卻發言不當，林靜儀提醒補教業加強性平教育，注意老師的言行。雖然這是他的言論自由，但也要受到社會公評。

林靜儀表示，雖然其團隊已對外表示停止合作，但仍未能解除家長擔憂。在此提醒，只要有聘雇關係，或是提供場地，依照性平三法，其對學生若有不當行為時，機構有責。另也建議補教業慎選合作成員，並且給予性別平等職前教育。

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