福爾摩沙酒店表示未來推出的國宴套餐，在食材供應、製作與服務人力都不打折，需提前2天預訂且每天限量20人。（福爾摩沙酒店提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平區的福爾摩沙酒店辦完國宴知名度飆升，業者決定常態供應國宴套餐，520一過就有民眾搶訂體驗，21日中午外賓剛退房，晚間就有30多人品嚐到國宴餐，業者生意在520過後直接提升1至2成，訂單接到暑假檔，強調食材、服務不打折，每人定價2250元，每天都有詢價搶訂的顧客。

福爾摩沙酒店的國宴效應浮現，業者表示，早在520前就接到許多住房與用餐的訂單，以暑假檔期最踴躍，業者表示住房已預約到7、8月，整體業績較去年同期上漲1成至2成。

國宴當晚有數十名外賓選擇入住福爾摩沙酒店，2名元首級各住一層樓，方便隨扈維安進駐，提供的是最高等級的花園套房。總理級外賓提供1樓面湖的水景套房，備有遊艇可搭乘。

更多顧客衝著國宴套餐而來，許多民眾都大啖茶之魔手的珍珠奶茶感受參與國宴。

業者決定將國宴套餐常態供應，因強調8道菜色的食材與服務人力都比照國宴等級不打折，需2天前預訂，每天只能限量供應20人，超過人數可另行討論。

業者表示，國宴套餐相當搶手，早在520前1周就有民眾詢價，各國外賓21日中午陸續退房，21日晚間就有30多名顧客前來享用國宴餐。

業者每天都接到個人、團體指定國宴餐詢價，目前定價每人2250元，有團體一口氣預訂30多人用餐，國宴訂單已接到6月。