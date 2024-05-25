新北地檢署檢察官陳漢章（樂檢），因熱愛穿著女裝，被封為「最美檢察官」，IG粉絲高達8.1萬。近日有網路文章指稱「…有的法官、檢察官忙著當網紅，也有人四處演講或當起斜槓作家」，暗指樂檢不顧正職工作，讓他氣炸反擊「老娘根本不需要靠這賺錢」。

樂檢昨（24）日發文表示，原本對於網路文章通常都不會回應，因為他不想蹭別人熱度、也沒有想要帶話題，但他認為還是得端正視聽。樂檢提到最近有篇文章寫到「…有的法官、檢察官忙著當網紅，也有人四處演講或當起斜槓作家。日前，更驚爆替詐騙集團運錢的法官，還有部分法官沒有審查，把案子丟給法官助理寫，檢察官把困難案子丟給檢事官」。

針對這篇文章，樂檢認為不是隨隨便便的人都可以叫網紅，除了追蹤人數已經有一定經濟效應存在之外，還要以此為業，並用此管道賺取利益的人，在這樣傳統的定義下，網紅其實就有違反公務員兼職禁止的問題，所以法官、檢察官是不能當網紅的。

但若對網紅的定義放寬，僅論粉絲人數而不論是否有因此賺取利益、且帳戶為開放帳戶的情形下，整個司法圈稱得上網紅的也只有他，而他覺得自己只能算是「小網紅」。

接著，樂檢提到，自己若不澄清，可能對他會造成傷害。他進一步解釋，有關「四處演講」，他最近確實接了非常多演講，從政府機關、NGO、學校演講、企業演講等，但對他來說，演講費用頂多是1小時2000元的價格，有些距離比較遠的演講，根本就不足以支付交通費，怒反擊「說實話老娘我根本不需要靠這賺錢的，而且我還要請自己的假、花自己的時間去演講，其實對我來說根本虧本到不行！」，之所以會演講，真的是純粹出於想要分享經驗，幫助可以幫助的人而已。

至於「斜槓作家」的部分，樂檢大方承認，「沒錯！我要出書了」，但出書的初衷是要圓太座的一個小夢想，如果要他自己出書，他根本沒有那個意願，但能讓太座高興，他當然是盡量配合，「講什麼斜槓作家，說得我好像很高興，我也是犧牲我的休息時間來換取太座的微笑而已！」。

樂檢無奈道，維護IG的時間、心力已經讓他覺得很累，增加知名度對他來說只是造成滿滿的不方便，也根本沒辦法以此獲利，坦言「會想要持續更新，只是想可能未來的某一天，這些都可能成為我人生的資產之一，所以才持續更新」，到目前為止，社群軟體的更新都還是他的負資產。

樂檢強調，自己的工作態度如何，自己人最清楚，「如果我工作態度不好，我早就被自己人桶翻了好嗎？大家可能不知道我們檢察官論壇內容有多辛辣」。

最後，樂檢感嘆，大家都只是想活出自己的價值，選擇發揮自己的能力回饋給有需要的人，並想要自己的人生過得精彩，「真的沒有必要因為我不是你理想的、是個非典型的檢察官，就做這樣的描述。」，有很多是大家不知道的事，他如果都不做以上這些事，他真的可以過得更痛快。