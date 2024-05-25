2024高雄市旅行公會國際旅展24日至27日在高雄展覽館熱鬧登場，今年旅展活動多元，主辦單位25日邀請台鋼WINGSTARS啦啦隊團員前來熱力應援，與民眾一同玩遊戲、近距離互動，WINGSTARS團員們也透露各自最想去的國家，現場氣氛相當熱鬧。

高雄市旅行公會國際旅展25日舉辦大聲公搶住宿券活動，邀來台鋼WINGSTARS啦啦隊團員Mingo、瑈瑈、黃澄澄、艾琳身穿團服熱情應援，吸引大批人潮圍觀。大聲公遊戲冠軍可獲得御宿鳳山館免費住宿券1張，各個參賽者聲嘶力竭喊出比賽口號，最後由台鋼球迷辛先生以175分貝壓倒性勝出抱回住宿券。

另外，WINGSTARS啦啦隊團員也說出個人旅遊內心話，同時推介國內外旅遊景點，國內旅方面，艾琳最愛南投日月潭，黃澄澄、瑈瑈、Mingo則是推薦高雄，Mingo更透露自己特別喜歡高雄愛河的浪漫風情。國外旅遊方面，艾琳最喜歡義大利威尼斯，黃澄澄是菲律賓宿霧，瑈瑈則是捷克布拉格，Mingo透露自己對有海灘的東南亞國家情有獨鍾。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，各業者紛紛祭出超優惠行程，歡迎民眾前來搶便宜、拿好康。