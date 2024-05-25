美國大學聯賽NCAA將迎來翻天覆地的改變，讓1906年以來建立的「業餘運動」精神永久被掃入歷史。過去的「學生運動員」可以獲得獎學金優待，但不允許透過運動來獲利。如今NCAA 主席查理貝克（Charlie Baker）以及大西洋海岸聯盟（ACC）、Big Ten、Big 12、太平洋十二聯盟（Pac-12）、東南聯盟（SEC ) 發表聯合聲明，同意總額28億美元的和解條款（新台幣902億）支付給學生運動員。

此案必須等到聯邦法官通過，最快在明年秋天可開始讓學生運動員受益。該協議要求 NCAA 和各聯盟在未來10年之中，每年補償2.77億美元給過去1.4萬權益受損的學生運動員，他們長年被壓榨並為學校帶來數十億美元的收入。

原告團律師表示：「這項具有里程碑意義的和解協議將把大學體育帶入21 世紀，大學運動員將能夠從他們為學校創造的數十億美元收入中獲得公平的份額。」未來大學裡的明星球員可望在學生時代就獲得每學期10萬美元以上進帳（新台幣322萬）以及肖相權合約收入（簡稱NIL）。

事實上多年來一直有學生遊走在灰色地帶，職籃名人堂球星巴克利（Charles Barkley）自曝大學時期在檯面下收錢，開玩笑說：「我在大學賺得比NBA還多。」但也僅限於那些特別有名的球員。巴克利一向支持NCAA球員賺取金錢，至少讓他們有錢可以支付約會的帳單。

學生運動員的份額取決於市場價值，所以男女不會獲得相同的數額，最受歡迎的美式足球與籃球將拿走最大塊的餅。有聯盟高層預言未來學校會更注重那些擁有市場價值的運動，那些不賺錢的冷門運動可能降級到三級聯賽甚至社團等級，讓美國在奧運的競爭力遭受毀滅性打擊。