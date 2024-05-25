陳子強出席活動被關注感情現況。（林淑娟攝）

陳子強出席活動被關注感情現況。（林淑娟攝）

明華園第3代陳子強25日參加預防醫學診所開幕活動，48歲的他說，因從小習武，還曾拍戲被卡車撞擊左腦勺後側，留下許多病兆，去年底又半夜胸悶、喘不過氣、左半身麻痺，一度痛到想把兒子叫來交代身後事，醫生研判應該是積勞成疾。這回檢查，也發現有高血脂、發炎症狀，做血液淨化「瀝出出一包油」。他去年捲入叫賣哥（葉昇竣）與歌手周卉姍的離婚風波，他也澄清是誤會，已跟女方斷聯。

離婚11年、感情世界讓人霧裡看花的他表示，當時只是他經紀人帶過周卉姍，其他真的是誤會，他已經沒有太放在心上，也感謝叫賣哥還幫忙澄清，他現在已經跟周卉姍斷聯，且對方也沒有待在演藝圈。

至於和交往多年的陳以仁明明早已分手，但之前對外還開玩笑喊「已經登記結婚」，他解釋，自己個性報喜不報憂，另一方面是因尊重女生不想被提及，才沒有如實交代感情狀況。他不否認曾想過復合，「學分沒修當然會希望補啊。」但2人現在就是好朋友，仍保持聯絡。至於確切分手時間點，去年經紀人曾說兩人2017年就分手，他今又說分手3、4年，聽得大家一頭問號。

至於分手主因，陳子強表示自己還想拚事業，加上身體狀況不好，感情這塊就會忽略，兩人也是和平分手，沒有戲劇化過程。他也自嘲，跟18歲的兒子什麼都能叮嚀，唯獨感情沒辦法：「我無法提醒他，感情這塊我自己都還在修學分。」是否會考慮再婚？他說目前沒這想法。

陳子強最近兩個多月大多在花蓮拍大愛新戲《宇宙的源頭就是愛》，上月23日花蓮又發生強震時，他剛好在當地，且住在離倒塌的統帥大樓僅有一街之隔，他說搖第一次時有先確認是否安全，再搖第二次時，室友朱永德就說「不行！要衝喔」，兩人趕緊把長褲穿好往外衝，「感受跟在台北真的非常不一樣！」後來他還接到兒子打來的電話，「原本好開心接到關心，結果他們東華大學更接近震央，他是希望我關心他！」

48歲的他，明年就出道滿40年，遺憾從小到大一直跟獎項無緣，沒有入圍過多少感到一些遺憾，去年演出《欺妻49天》今年有報名男配角獎，期望能成功入圍。被問目前是否有交往對象時，先開玩笑指著已婚的經紀人說「就她啊」，再說：「金小姐！一直拼，就是想敲一下鐘！」