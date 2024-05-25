新北市1名8旬已退休、有股市常勝經驗號稱「股神」的陳姓男子，2月在臉書廣告上看到股市名人的Line連結，於是加對方Line想要交流切磋，對方介紹1位女助理「莉」，說是要跟陳男多多學習。

由於對方照片可人，聲音甜美，甚討陳姓股神歡心，經過1個月後，「莉」給陳男介紹一個「新展E點通」APP，說這是集眾多股市名人資金經心佈局的投資軟體，只要儲值投資一定賺錢，陳男自3月起分次先陸續儲值約300萬元買進APP中的飆股，3月底出金2次共68萬元，其他尚未賣出APP裡的飆股均有如神助般天天漲停。

陳男陸續儲值共約1000萬元，4月間，「莉」發現陳男口袋深，又介紹另1位名叫「林惠儀」的股市助理，「林惠儀」向陳男推薦同樣的好康股市投資APP「永鑫投資」，陳男又再加碼近1000萬元，但後來他要出金時，對方就以「要補稅」、「金管會介入調查」等理由塘塞，陳男向警方報案詢問確認後，只好認栽，前後共慘賠2000多萬元。

桃園市另名許姓8旬老翁，2月也遭遇同樣投資詐欺手法，儲值30萬元後無法將獲利40萬元出金，經詢問親友得知遭詐欺後憤而報案。

但報案之後詐欺集團女助理「美玲」持續與許姓老翁聯絡，表示是匯款疏失，並真的匯給許姓老翁40萬元。老翁因此相信這是誤會，又看到APP裡的持股繼續狂飆，以為這真是賺錢的好東西，把告訴他遇到詐欺的人都罵了一頓，還前往派出所要去撤銷報案。結果也是重蹈覆轍分次儲值了近2000萬元，直到今年4月底才驚覺這真的是一場騙局。

刑事局提醒，詐欺集團絕對有比你更充裕的資金匯給你引誘你上當，千萬別因收到詐欺集團的鉅額獲利出金就相信，最終必至血本無歸。投資股票僅能透過合法證券商下單，千萬不要相信虛擬網路世界中的股市名人和「美人」秘書所提供的虛幻股市投資APP，更不要被他們「不可告人的神秘佈局」所瞞騙，和詐欺集團豪賭。