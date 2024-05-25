台南市佳里區25日發生一起驚悚火警，一名年約60歲林姓男子在住處後方農地全身著火，痛苦哀嚎，鄰居發現連忙提水搶救並報警，消防隊趕至立即灑水降溫，現場聞到汽油味並發現打火機，無打鬥痕跡，懷疑是引火自焚。林男目前送奇美醫院搶救中，意識模糊命危，全案由警方偵辦釐清中。

台南市消防局於25日下午1時12分接獲報案，佳里消防分局出動3車6人前往搶救， 5分鐘後趕至現場出水降溫，下午1時25分將患者送醫。

消防局指出，身上著火的林姓男子，意識模糊有呻吟聲，全身燒傷面積約90％，林男身旁有打火機與揮發性易燃劑，現場聞到汽油味，至於起火原因仍待進一步調查釐清。

警方指出， 林男年約60歲，是中低收入戶，借住親戚的房子，有一名室友，室友說他身體不好，常看醫生、常拿藥，懷疑是不堪病痛。林男著火發出哀嚎，被住處附近正在喝酒的居民發現。

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