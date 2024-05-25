電腦導航系統就會即時指出手術的器械位於患部的部位，提供醫師手術時精準判斷手術位置的參考。（亞東醫院提供）

台灣潮溼氣候讓許多人常受鼻病困擾，其中鼻竇炎尤其常見。亞東醫院耳鼻喉部醫師方楷旻說明，急性鼻竇炎通常在上呼吸道感染後發作，伴隨著膿鼻涕和黏鼻涕，通常透過藥物治療和局部抽膿治療快速獲得改善。然而有些人因鼻竇結構異常或生長息肉等原因，導致鼻竇炎持續3個月以上，進而成為慢性鼻竇炎。傳統藥物治療對慢性鼻竇炎效果有限，但現可借助導航系統的幫助，精準地清除鼻竇炎，手術時間短、出血量少，可說是最佳治療方案。

方楷旻指出，目前的鼻竇內視鏡手術已是精準的微創手術，醫師可透過病患的鼻孔，使用硬式內視鏡進行手術，不會在外部留下任何傷口，治療慢性鼻竇炎、矯正彎曲的鼻中膈、移除鼻息肉、擴大鼻竇開口時，可移除黴菌或腫瘤等。

鼻竇內視鏡手術中的精準即時導航，利用患者術前的電腦斷層或核磁共振資料，建立鼻竇附近的地圖。導航地圖呈現患者鼻竇微細的解剖結構、病灶，及周遭所有的神經、血管、腦部和眼窩的影像。手術中可以使用器械即時標定抵達的位置，準確地達到治療的鼻竇，並且避免損傷重要的結構。

由於鼻竇的結構複雜，發育情況各異，部分鼻竇靠近眼窩、視神經、頸動脈和腦部，若不小心損傷可能導致視力減弱、手術中出血、腦脊髓液滲漏而引起腦膜炎等併發症。通過鼻竇內視鏡手術中的精準即時導航，可降低這些危險的發生率。

目前台灣與國際專家共識建議鼻竇手術中精準即時導航的狀況包括，有手術失敗經驗的復發性鼻竇內視鏡手術；病患因發育、術後或外傷而扭曲鼻竇解剖結構；廣泛性鼻竇息肉症；病理涉及額竇、後篩竇或蝶竇等困難抵達的區域；鄰近顱底、眼眶、視神經或頸動脈危險構造的狀況；併發腦脊髓液鼻漏或顱底缺損的情形；合併良性及惡性鼻竇腫瘤切除等狀況。

方楷旻建議，對於即將接受鼻竇內視鏡手術的患者，可與醫師討論是否使用此技術。