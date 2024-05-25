近期不少人關心台灣食安問題，一名女網友分享，搭台鐵出去玩時，台鐵便當竟然「加餐」，快吃完才發現裡面有「斷頭蟑螂」，讓她很吃驚，也引起網友討論。台鐵表示，已聯絡到當事人並鄭重道歉，也立即清查了餐廳廚房、釐清原因，未來將會更注意食安問題。

一名女網友在臉書社團《好想住飯店-好康.踩雷不藏私》上分享，近日和家人一起搭台鐵去高雄，線上訂票，同時訂了4個便當，沒想到快吃完便當時，竟發現其中一個便當裡有蟑螂殘骸，突如其來的「加菜」讓她超驚恐，也很慶幸不是孩子吃到。

女網友表示，發現蟑螂以後，她立刻就跟送便當的工作人員反應，那位小姐將便當拿去看以後，就問了她的手機號碼，說「餐廳經理明天會打給妳」，然後就發了一張餐券給她，接著她主動詢問工作人員的名字，對方卻說「妳要找我，報這台車的車次就知道了！」這樣的應對讓她有點驚訝。

女網友指出，24日上午10點左右，台鐵餐廳有位很有誠意的男士打電話來關心，原PO立刻表明自己沒有要任何補償，只是希望台鐵可以重視食安問題，畢竟突然「加菜」真的蠻嚇人，另外也希望第一線工作人員的應對禮儀可以再注意。

根據《ETtoday》報導，台鐵表示已經聯繫到當事人並鄭重致歉，昨天（24日）也立即清查各餐務廚房，釐清發生原因到底是來自食材或運送過程，目前研判應是個案。未來將再加強各餐務室製供品質，並定期每半年接受第三方查驗與輔導。