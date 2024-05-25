多吃魚有益健康，但也要留意潛在的風險。對此，減重醫師蕭捷健指出，像是鮪魚、鯊魚和旗魚，其體內可能累積較多的汞和其它重金屬，長期食用恐損害神經系統，從而提高失智風險。他建議，改吃鯖魚或鮭魚是比較好的選擇，每周吃2～3次，還能降低心血管疾病發生率約20～30%。

蕭捷健在個人粉專發文表示，魚肉且特別是深海魚類，富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於抑制壓力荷爾蒙皮質醇、抗發炎，但在選擇深海魚類食用時，需注意不同魚種的重金屬含量。

蕭捷健接著說，根據美國心臟協會發表在《循環》期刊上的研究指出，適量食用低重金屬含量的深海魚類，例如每周食用2～3次鯖魚或鮭魚，可降低心血管疾病發生率約20～30%。

相對的，蕭捷健提到，某些深海魚類的重金屬含量較高，應避免多吃，如鮪魚、鯊魚和旗魚，因處在食物鏈較高位置，體內可能累積較多的汞和其它重金屬，吃太多會對健康造成危害。

蕭捷健並進一步引述美國食品藥物管理局的資料指出，上述食物鏈頂端魚類中的汞含量，平均每公斤魚肉為0.5～1.5毫克，長期食用可能增加神經系統疾病的風險，像是失智症等。

想要安心吃魚，夏子雯先前分享，挑選中小型魚種尤佳，如鮭魚、鯖魚、四破魚、秋刀魚、肉鯽魚、鱸魚等，其重金屬殘留量相對較低，可將大拇指和中指圈一圈，若約等於魚肚大小，就是相對較好的選擇。另外，也可以時常更換不同的魚種食用，避免長期、高頻率吃同一魚種，以分散負擔。