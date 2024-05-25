彰化縣和美無極龍華慈惠堂等民間慈善團體與善心人士25日舉辦寒士慶端陽活動，發放端午肉粽、超商禮券200元及生活物資給110名寒士外，還邀請彰化縣美容美髮職技研訓協會楊老師團隊8名設計師提供義剪服務。（孫英哲攝）

端午節將屆，彰化縣和美鎮民間慈善團體與善心人士今天舉辦寒士慶端陽活動，發放肉粽、超商禮券200元及生活物資給110名寒士外，還邀請彰化縣美容美髮職技研訓協會楊老師團隊8名設計師提供義剪服務，讓弱勢民眾受到社會的關愛和溫暖。

彰化縣和美無極龍華慈惠堂等民間慈善團體與善心人士25日舉辦寒士慶端陽活動，發放端午肉粽、超商禮券200元及生活物資給110名寒士。（彰化縣議員周君綾提供／孫英哲彰化傳真）

這次送暖活動由和美無極龍華慈惠堂發起，已舉辦11年，彰化縣議員周君綾、玉聖社會服務關懷協會以及笠川日本料理等民間慈善團體、善心人士響應善行，出錢出力，不但有熱騰騰的現包肉粽及生活物資，楊老師義剪團隊還帶8名設計師，為參與的寒士打理髮型。

和美無極龍華慈惠堂主持張晉維（左）與縣議員周君綾希望寒士慶端陽活動能讓弱勢民眾感受社會的溫暖。（孫英哲攝）

縣議員周君綾表示，這是一個非常有意義的公益活動，端午節傳統節日體現人與人之間的情誼，希望今天的活動可讓更多弱勢民眾在端午節感受到社會的關懷和溫暖。

「剪掉壞運，帶來全新正能量！」帶領義剪團隊的楊瀞雁說，希望藉由剪髮的動作，剪掉不好的壞運，讓壞的過去好運來報到，今天近百名寒士理髮後好運來、平安、健康。可能是夏天到了，天氣炎熱，參加民眾對於理髮只有一個要求，就是「剪短一點！」

和美無極龍華慈惠堂主持張晉維指出，希望透過活動為社區內的弱勢群體送上溫暖，並感謝所有參與的志工和善心人士的支持，「因為有你們的參與，讓這次活動更具意義並影響更多人的生活。」希望此善舉能夠成為社會的典範，激勵更多人伸出援手，關懷身邊有需要幫助的弱勢朋友。

彰化縣玉聖社會服務關懷協會執行長周冠豪表示，該會一直以來致力於幫助社會上需要幫助的朋友們改善生活品質，感謝協會的善心人士和志工們的慷慨支持，共同參與這個意義非凡的活動，希望能為社會上辛勞的朋友們帶來溫暖與快樂。