升級型「飆風」戰機。（達梭航太）

歐洲戰機（Eurofighter）公司打造的「颱風」（Typhoon）戰機曾被譽為尖端空戰利器的縮影，在 2000 年代初聲名鵲起，但昔日榮光似乎有點褪色。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）24日報導，與「颱風」同台競技的是「飆風」（Rafale ）戰機雖比「颱風」晚了近10年才出現，但令人驚訝的是，它的銷量正迅速逼近「颱風」。目前的數據顯示，有9個國家訂購了680架「颱風」，其中 603 架已經交付，而「飆風」的訂單為495架，其中單是法國就訂購了234 架。這些數字呈現出鮮明的景象，但令人困惑的問題在於：究竟是什麼導致曾經強大的「颱風」難以鞏固市場地位？

「颱風」是4.5 代戰機，可與美國F-15EX、法國「飆風」、瑞典紳寶（Saab）JAS-39「獅鷲」（Gripen），甚至中國的殲-10 CE等對手一較高下。但隨著F-35第5代隱形戰機出現，陸續在歐洲，北美和印太大舉攻占市場，「颱風」搶市也變得更複雜化。

「颱風」和「飆風」都是空優戰機，都獲得了歐洲內外許多國家的訂單。在歐洲以外，科威特、沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼都採購了「颱風」戰機，而「飆風」則已獲印度、阿拉伯聯合大公國、埃及、印尼、卡達、希臘和克羅埃西亞採購或下訂。

而德國的嚴格政策進一步加劇了「颱風」戰機的困境，柏林因人權問題，原本決定阻止軍售沙烏地阿拉伯48架「颱風」，在專案成員國英國和西班牙不斷要求下，最後才取消了禁令。然而，德國遲遲不同意軍售沙國「颱風」，促使這石油金主國轉而尋求替代選項，結果「飆風」隨即盯上這塊大餅。不過，如今消息傳出，美國F-15EX戰機也在設法搶這大單。

另一方面，專家說，印度會傾向選擇「飆風」，其中的一個原因在於，德國防務政策存有不確定性，而法國則不同。不過，德國最近放鬆了國防政策，以占取印度市場，新德里可能會在大選後，繼續考慮採購126架「颱風」戰機。