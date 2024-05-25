台南市藍晒圖文創園區因聚集不少文創小店，吸引全台各地的文青前來朝聖。（洪榮志攝）

台南市文創產業重要基地的藍晒圖文創園區，因區內聚集不少文創小店，吸引全台各地的文青朝聖，每個月有將近10萬人次造訪。市府文化局為打造文創園區經營的不同可能性及想像，首度釋出5間工作室空間，開放線上申請4至8個月的「快閃店」進駐，希望能讓多次前來藍晒圖的遊客，每次都能因為看到新店家或新的文創品感到驚艷。

20多歲的沈小姐說，她喜歡逛文創小店，每每看到有設計感的文創品就會開心不已，希望藍晒圖文創園區有更多「快閃店」進駐後，能夠吸引她經常來逛。李姓大同學生也認為，文創園區想要能夠持續吸引遊客，一定得讓人每次來都有不同的驚喜才行。

文化局表示，藍晒圖文創園區位於觀光人潮眾多的新光三越百貨台南新天地對面，是該局培植新創、文創產業的重要基地。此次推出全新的「快閃店」企畫案，將釋出中間棟4間一樓工作室及1間雙層樓工作室空間，希望透過「短時間、高強度」的經營策略，提供遊客不同的園區體驗，為園區注入外部新能量與新刺激。

文化局長謝仕淵指出，「快閃店」企畫案的構想，是希望打開文創園區經營的不同可能性及想像，讓已經多次前來藍晒圖的遊客，都能感受文創園區豐沛多元的文創能量，每次前來都能看到新店家或新文創品，建構文創園區靈活迅速的營運模式，因此無論概念店、形象店或各種實驗性的創意店家，都歡迎投件申請進駐「快閃店」。

文化局還說，進駐「快閃店」採線上投件申請，僅需準備工作室申請表、申請單位資格證明、切結書及進駐企畫書等文件，隨到隨審，額滿為止。相關申請資訊請上台南市政府文化局官網或藍晒圖文創園區粉絲專頁、文創plus-臺南創意中心粉絲專頁查詢，歡迎各類創意企業、品牌業者及創作者申請進駐。