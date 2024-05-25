高齡社會長照是必經過程，家庭照顧者平均照顧年資7.8年，逾5成照顧者沒有替手，往往身心具疲，嘉義市喘息服務14年來有2300餘人次受惠，今（25）日帶照顧者到烘焙教室手作小點心、按摩紓壓教學，市長黃敏惠鼓勵照顧者顧好自己才能照顧好家人。

嘉義市家庭照顧者喘息服務，專業老師教照顧者活動筋骨放鬆紓壓。（廖素慧攝）

54歲王阿姨照顧憂鬱症的婆婆及高齡失能的媽媽，在婆家、娘家奔波，蠟燭兩頭燒，勞累不堪，嘉義市東區衛生提供心理協談、情緒性支持團體及紓壓活動等服務，幫助她能正向面對困難，她參加這次喘息活動，在學做烘焙、專業老師教做肩頸放鬆，她說，有療癒到，以後在家也要替自己按摩紓壓。

嘉市衛生局長廖育瑋指出，台灣將邁入超高齡社會，家庭照顧者平均照顧年資7.8年，每天平均照顧時數達11.1小時，且51.4％的照顧者沒有替手，長期下來身心俱疲，而長照人力不足，大家要互相幫忙，因而市府新推出「互助喘息」長照。

廖育瑋說，「互助喘息」由1位專業照顧服務員搭配1位照顧者志工，2人搭配照顧4到6位失能、失智或身心障礙者，照顧者志工值班1次可兌換2次喘息，目前有4處互助喘息據點，是全國互助喘息布點最多的縣市，且加碼送500元禮券、交通接送補助，照顧者可多利用。

嘉義市長黃敏惠體驗手作烘焙紓壓。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與家庭照顧者一起體驗肩頸紓壓。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，市府與台北富邦銀行公益慈善基金會合作辦理家庭照顧者喘息之旅，已邁入第14年，讓2330人次照顧者能喘息、紓緩壓力，這次喘息活動教大家到烘焙教室，全神貫注製作點心，暫時忘卻煩憂，抒發情緒，照顧者照顧好自己才能照顧好家人。