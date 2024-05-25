台中捷運5月21日發生驚悚砍人案釀2乘客受傷，事發後造成不少乘客擔憂。近日1名員警在Threads分享執勤故事，有名男童跑來詢問「在車上安全嗎？」，他說「叔叔會陪你到水安宮站」並站其旁邊直到弟弟下車，暖心舉動獲超過2萬人按讚；該名員警身分今（25日）曝光，是五分局員警林鴻耀22日支援中捷運安維護。

近日1名員警在Threads分享執勤故事，日前在捷運上遇到1名小弟弟詢問他「警察叔叔我在車上安全嗎？」，他看弟弟眼神滿是擔心又獨自坐在邊邊，並上前問弟弟要搭到哪裡？弟弟則回他「水安宮」，於是他告訴弟弟「你不要擔心，我跟肌肉魔法使一樣強，你很安全，叔叔陪你到水安宮站」並站在弟弟旁邊直到弟弟下車。

台中捷運21日發生驚悚砍人案造成不少乘客擔憂，近日1名員警在Threads分享執勤故事，有名男童跑來詢問「在車上安全嗎？」，他說「叔叔會陪你到水安宮站」並站其旁邊直到弟弟下車，暖心舉動獲超過2萬人按讚。（翻攝自Threads）

可愛的是，這名弟弟還問員警「什麼是肌肉魔法使？」，員警還開影片第1集給弟弟看到下車，員警並強調「我想說的是，只要我在，你就很安全」，員警也透露，小弟弟向他炫耀，聯絡簿要寫到他，「好想看弟弟怎麼描述我的。」

員警暖心舉動大獲網友稱讚，串文更超過2萬人按愛心，網友紛紛留言「有你在旁邊他真的安全到不行」、「叔叔好暖」、「辛苦了」，還有人歪樓大讚「警察叔叔好帥」、「突然想搭捷運了」、「我也想被保護」、「我也要預約」等等。該名暖心員警身分也於25日曝光，是中市警五分局25歲員警林鴻耀。

林鴻耀對此表示，該事件是22日支援台中捷運安全維護勤務，大約下午5時30分行經松竹站時見到弟弟放學上車，遂前往關心，並主動陪同至小朋友下車。