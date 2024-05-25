蜈蚣陣上的神童向夾道民眾丟撒糖果，許多信眾爭搶呷平安。（寶智華攝）

列入國家無形文化資產的「西港刈香」已有240年歷史，每3年舉辦1次，2024年舉辦第81科香，25日盛大遶境，「百足真人」蜈蚣陣遶行西港、七股、安南、安定區23間廟宇，蜈蚣陣每到大廟就遶行3圈，形成著名的「蜈蚣綑廟」，蜈蚣陣上的神童沿路丟擲糖果，信眾夾道爭搶「呷平安」，熱鬧非常。

西港刈香俗稱西港香，文建會於2008年頒發國家文化保存團體證書第002號，是全台最早列為國家無形文化資產的刈香活動。

西港刈香為期10天，從5月18日恭請仙姑娘媽、保生大帝、千歲爺後展開，受人注目的「百足真人」蜈蚣陣於24日前往西港慶安宮接受千歲爺校閱後，展開3天遶境。

蜈蚣陣24日行經西港、七股、安南、安定區23間廟宇，沿路居民紛紛準備香案供品，並舉辦筵席招待親友，地方籠罩一片歡慶氣氛。

蜈蚣陣各節輪車上都載著一名「神童」，向夾道信眾丟撒糖果，許多信眾帶著大小手提袋，跟著蜈蚣陣移動，撿拾糖果「呷平安」。

天氣炎熱，蜈蚣陣的神童、家長、推車人員都相當辛苦。（寶智華攝）

天氣炎熱，蜈蚣陣許多神童還是奶娃兒，雖然有電風扇吹，但時間一久，還是熱得哭了起來，家長忙著替神童擦汗、安撫情緒，不論是神童或家長都相當辛苦。