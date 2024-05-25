立法院近期審議國會改革相關法案，國民黨、民眾黨立委挾多數優勢通過法案，民進黨立委則抗議黑箱，朝野嚴重對立，甚至引發上萬人走上街要求退回重審。對此，前民進黨立委林濁水表示，國會改革是等了30年的好事，憲政改革逃不過這一關，且過去總統直選、全面改選都是在群眾運動中誕生，如今看來國會改造也是如此。

林濁水今（25）日在臉書發文，憲政改革逃不過國會改革一關，遲早要發生，否則都只能是半吊子，不幸它延遲了30多年，這一次「國會改革」終於在台灣轟轟烈烈地鬧開了。

立法院24日院會繼續處理國會改革法案，國民黨與民眾黨再度在舉手表決中，以人數優勢逐條通過提案。（資料照／姚志平攝）

林濁水強調，革命不是請客吃飯，憲改牽動了巨大無比的政治利益的變動，也註定不可能是請客吃飯，雖然習於崇拜權威領袖的人為李登輝的「寧靜革命論」膜拜有加，但是在台灣當年社會上看到的事實是，全面改選，總統直選，都是在轟轟烈烈的群眾運動和「國會街頭化」中誕生的，現在看來國會改造也正是如此。但過去民進黨和憲改運動群眾互相支援，合作無間，現在呢？看來有合作更有尷尬得民進黨根本說不出口的地方。

林濁水直言，無論如何，國會改革是憲政的樞紐性改革，一旦啟動，憲政體制中行政、立法的權責關係，必然要被逼上檯面，無從迴避，從一個多月前他就這樣估計，現在看來這様發展機會蠻大的。「好事，是等了30年的好事。」