日本足球巨星本田圭佑來台推廣4v4足球賽，也下場和小朋友比賽

繼2016年來台舉辦足球夏令營之後，日本足球巨星本田圭佑25日二度訪台，旨在推廣他創辦的「4v4足球賽」。本田圭佑表示，日本U10足球風氣很盛，但這個年齡以下沒有全國大賽，「那就由我來創造。」透露明年夏天將舉辦 「4v4足球亞洲盃」，此次來台就是希望台灣也能有代表隊參賽。

37歲的本田圭佑踢過3屆世足賽，2021年之後未再以球員身份效力球隊，此前則擔任柬埔寨國家隊總教練。在致力於培育足球員的理念下，2023年他創立特色足球賽事 「4v4足球賽」，首季便吸引近1,400支隊伍、18,000位小球 員參加，在日本國內獲得廣泛迴響。

本田圭佑二度造訪台灣，風采依舊。（李弘斌攝）

本田指出，4v4足球主要針對U10層級，「這階段是很重要學習技術的階段，不管是導入迷你足球規則，還是像籃球一樣限制時間，場上人數比較少，代表你守門員也不能只在後面，要上前參與進攻，大家碰球的機會變多。未來我們也會邊看邊做，慢慢去調整規則。」

相隔8年再度來台，本田圭佑透露將待上2、3天，對台灣美食有期待但沒有特別設定，也提到他認識的林書豪在台灣打球，有機會會見見他在台灣的朋友。本田也親自下場跟這次參加全台首次「4v4足球挑戰賽」的小朋友切磋球技，體型跟腳下功夫都維持十分不錯的狀態。