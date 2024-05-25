元亨寺台北講堂今（25）日攜手新北市善悅關懷協會、中華僧伽長照人文關懷教育協會等20個單位共同「包粽」，並將其中9000顆捐贈新北市實物銀行發放給弱勢家庭。新北市副市長朱惕之應邀前往，他感謝元亨寺台北講堂會長法師等單位齊心協力，號召500位志工齊心協力，「一顆顆都是愛心和善心」。

新北市社會局說，本次活動主題為「攜手同心 樂在齊粽」，希望如同志願服務的精神一樣，「團結一起包粽子，大家一起做好事」。元亨寺和新北市善悅關懷協會包素粽活動，從2013年開始至今已是第9年辦理。

元亨寺台北講堂指出，今日目標製作2萬顆粽子，除9000顆將分送給新北市弱勢家庭，也將提供新北、桃園、花蓮等社福團體，希望集結眾人的愛心傳遞到每一處需要幫助的家庭，共渡佳節。

朱惕之在志工的指導下，完成生平第一次包粽子，獻給好日子愛心大平台，他表示，在照顧弱勢民眾上，協會團體與志工是政府有力的盟友，感謝元亨寺台北講堂會常法師、新北市善悅關懷協會及社團法人中華僧伽長照人文關懷教育協會，號召500位志工齊心協力包粽，一顆顆都是愛心和善心。

元亨寺台北講堂會常姓法師表示，今年有20個志願服務團隊參與，從一早四、五點就開始前置作業，備料、刷洗粽葉、裁切食材等，還有負責於廚房炒料爆香和蒸煮的志工，雖然辛勞，但能藉由粽子傳遞愛心，大家都樂在其中。