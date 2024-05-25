新任總統賴清德520才剛上任，解放軍馬上展開環台軍演，讓各界緊盯局勢，尤其在第一線的阿兵哥們更是不敢放鬆。一名現役飛官就發表公開信，點名賴清德只會喊話，完全沒想過基層的感受，更直言再這樣下去空軍遲早會垮掉。

一名自稱是現役戰機飛官的網友昨日在「Dcard」表示，從520就職衝場到這幾天應對解放軍軍演，整個隊上忙得不可開交，但大家都知道類似的狀況在未來會成為常態。

「今年以來，隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走！」原PO指出，過去幾年空軍已經被狂操，白天緊急升空，晚上通宵保養戰機，現在還多了「跨子夜訓練」，讓很多飛官抱怨受不了，但總統還是只會喊抗中保台，完全沒想過基層感受，「賴總統要不要來一線看一看，我們每天被操到爆的生活」。

原PO提到，飛官每天早起晚睡，就算放假也會被叫回去加班，但超時超量工作換來的慰休全都是假的，因為平時光例休就休不完；而加薪卻只加14年能轉民航的，且是為了想留人，才加在續服獎金，長此以往整個空軍遲早崩掉。

原PO說，如今他身邊的伙伴大多都是為了錢而飛的，熬到年限就會馬上報退，而不是因為所謂的愛台灣，「我們連自己的家人都愛不了了，常常覺得虧欠，還怎麼愛台灣？長官為了慰留飛官，還用同袍弟兄情勒，可有幾個人真的聽進去了？敬愛的賴總統，我想今年我也要走了。」