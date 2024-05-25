「浩角翔起」浩子、阿翔今（25日）出席忠義基金會的公益園遊會活動，2人今被問到，日前中捷發生砍人案件，會不會更加叮囑小孩要懂得保護自己？2人皆說，目前還未讓小孩單獨搭乘捷運等大眾運輸，也有讓孩子們隨身攜帶鳴笛器，如果發生緊急狀況可以引起周邊人注意、保護自身安全。

阿翔說，現在都還是堅持親自接送小孩上下課，愛女心切的他更坦言想要接送女兒們到高中；浩子則說，其實小孩們就讀的學校就在巷口，他還是堅持讓他們搭學校校車上學，2人都對孩子相當保護。

對於小孩的教育，2人都相當盡責，時常提醒他們要懂得保護自己，阿翔說：「其實小孩漸漸長大了，像我女兒五年級，我老婆會特別跟小朋友講，出門在外要自己注意，提醒他們說身體是自己的，有發生什麽樣的情況、問題呢，可以跟老師、同學講，或者回來跟爸爸媽媽講。」

浩子說，隨著小孩長大，必要的放手是需要的，「放手的拿捏是我覺得現在要學習的，我有讓他們試著自己騎腳踏車到巷口買早餐，但坐捷運這部分還沒有開放，我都會陪著他們一起。」他擔心，如果在外發生什麼狀況，但他沒在身邊盡到保護的話，他會相當自責。