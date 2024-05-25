彰化縣政府今天在國立和美實驗學校舉辦「鼓動彰力x職場進擊」第3場就業博覽會，共有36家廠商釋出1000個以上的職缺，其中有營造公司開出7萬5000元高薪徵工地主任，讓人眼睛為之一亮。

開出高薪徵才的和固營造公司人員表示，近來景氣有回升，營建業欣欣向榮，需要更多的人才投入，工地主任的工作相當重要，等於是整個工地的主管，需要有經驗的人才，該公司參加了幾次的徵才活動，發現工地主任相當難找，因此提高薪資待遇，盼能吸引優秀的人才加入。

彰化縣長王惠美指出，就業博覽會推出三大創新專區，首先是「復職者聯盟專區」，協助中高齡、高齡者、新住民、二度就業婦女等潛在就業人口，提供多元豐富就業職缺，今天邀請特力屋、悠旅、爭鮮、美心長照、巧健康、誼馨、和固、彰基、玉凰、雅頓等廠商參與徵才。

再來是「產業特色專區」，力邀汽機車相關產業參與，包括金豐、佳承、至興、綠點、捷加、久鼎等知名廠商。

「僑外生專區」則是邀請金豐機器、久鼎、玉凰、彰基4家在地知名企業設攤，藉由博覽會協助雇主延攬在台畢業的優秀外國專業人才，使企業與在校僑外生面對面交流與對話，讓優秀應屆畢業僑外人才能夠留得住，並與國內人才相互激盪發揮所長，提升國內產業國際競爭力。

因應即將到來的畢業季及暑期打工熱潮，現場還有「暑期工讀專區」，為在校生或畢業青年精心挑選各行各業暑期工讀體驗，盡早培養正確職場工作觀念，進而提升自己在就業市場的實力。彰縣府每年舉辦6場大型就業博覽會及200餘場中小型媒合，希望鄉親找到合適的工作，企業主找到合適的人才。