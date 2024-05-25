由勞動部高屏澎東分署主辦、今年最大場的「屏東地區就業博覽會」25日在屏東縣立體育館登場，現場共有86家徵才廠商，提供近1700個工作機會。（勞動部高屏澎東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

由勞動部高屏澎東分署主辦、今年最大場的「屏東地區就業博覽會」25日在屏東縣立體育館登場，現場共有86家徵才廠商，提供近1700個工作機會，其中更有職缺開出6萬5000元以上高薪，且超過7成5的職缺都是在地工作機會，吸引超過千人到場找工作。

高屏澎東分署表示，這次就業博覽會包括製造業、批發零售業、餐飲服務業、長照服務業等產業都到場召募所需人才，雲雀國際、南部化成、家樂福、輝創電子、南仁湖等公司都開出主管級職缺，另外大江生醫、台利達環保、福漾企業、昇恆昌公司等，分別開出月薪4萬元以上研發工程師、資訊工程師，中廚廚師以及月薪6萬8000元以上藥師的職缺，期優秀人才加入公司行列。

高屏澎東分署分署長郭耿華表示，今天是高分署在屏東舉辦今年最大的一場就業博覽會，屏東不僅是農林漁牧重要產區，也積極發展包括屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區，朝向太空科技、智慧農醫、綠色材料及其他新興科技等4大主軸產業聚落，在中央、地方政府及立委的努力之下，屏東開始引進高科技產業投資，這是屏東青年可以留鄉深耕的絕佳時機。

郭耿華進一步表示，面對企業不同職缺的人力需求、少子化及老年化的嚴肅問題，多元化的人力開發更備受重視，為此勞動部已推動多項措施，例如推動「壯世代就業促進獎勵措施」，提供55歲以上或45歲以上退休者投入職場，發給最高6萬元就業獎勵金，同時也呼籲企業老闆提供更好的薪資及勞動條件，可以更快找到所需人才。

由勞動部高屏澎東分署主辦、今年最大場的「屏東地區就業博覽會」25日在屏東縣立體育館登場，現場共有86家徵才廠商，提供近1700個工作機會。（勞動部高屏澎東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

他強調，高屏澎東分署為持續服務求才廠商及求職民眾，預計6月還有8場徵才活動在高雄美濃、橋頭、路竹、屏東麟洛、恆春、台東、澎湖馬公等地區，徵才相關訊息，民眾可以上「台灣就業通」（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。