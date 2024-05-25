本次消防園遊會除闖關活動外，現場還有地震體驗車、濃煙體驗屋及AR遊戲宣導攤位也在園遊會中讓民眾沉浸體驗！另還有滬尾防災宣導主題館內的VR虛擬實境及投影互動體驗區供民眾免費參觀及體驗。（新北市消防局提供）

新北市消防局5月25日上午在淡水老街觀潮廣場舉辦救助器材捐贈典禮暨大型消防宣導活動。包括有豐食品公司董事陳龍彥、立法委員洪孟楷、新北市議員陳家琪等人出席，並由消防局長李清安代表受贈。

新北市地形複雜多樣，對救災應變提出了較高要求。今年，有豐食品公司捐贈1台災情勘查車給消防局整備應變科，並捐贈總額超過100萬元的繩索救助器材和潛水救援裝備給消防局第3大隊竹圍分隊及滬尾分隊。這些捐贈的裝備將大大提升救災人員在執行困難與危險任務時的能力和安全性。

此次活動除捐贈儀式外，還包括一系列精彩的消防宣導和體驗活動。現場設有地震體驗車、濃煙體驗屋及AR遊戲宣導攤位，讓民眾能沉浸式體驗消防安全知識。此外，滬尾防災宣導主題館內的VR虛擬實境及投影互動體驗區也對民眾免費開放。

活動中，淡水區公所、清潔隊及淡水警分局偵查隊也設攤與民眾互動，並發放各類宣導品。消防局的特種搜救犬隊更是進行現場演練，展示其高超技能。最後，參加闖關活動並集滿攤位印章的民眾還能獲得精美紀念品。

李清安致詞時，對有豐食品公司的慷慨捐贈表示由衷感謝，此舉將提升消防局的搶救任務品質及消防人員的安全。他也特別提到，有豐食品在各項公益事務上的積極投入，起到了拋磚引玉的作用，鼓勵更多社會人士關注防災及救災安全。