全國聲暉爸媽表揚典禮25日在國立台南大學登場，今年全國共有14名聲暉爸媽獲得表揚，讓人見證家有聽障兒女的偉大父母們，長期對家庭及子女無私的犧牲與奉獻。其中，台南市唯一獲得表揚的聲暉媽媽蘇姀秦，因全心照顧家中多重障礙兒子而獲獎。

蘇姀秦的兒子是1名早產兒，具有聽、語、肢及智能等多重障礙，但她仍以無私的愛與毅力，照顧患有多重障礙的孩子；儘管過程中遭遇許多挑戰，卻勇敢面對，持續陪伴兒子接受各種復健治療，堅韌意志令人動容。

市府社會局表示，其他接受表揚的聲暉爸媽們，還有飄洋過海、克服語言障礙的印尼媽媽丘莉珍；罹癌也不放棄希望的單親媽媽王家慧，她的兒子就讀台南大學附屬啟聰學校，還榮獲2024年總統教育獎，成為最棒的母親節禮物。

另外，來自台中的聲暉爸爸葉健安，以及高雄的聲暉媽媽胡貴媛，本身也都是聽障者，但他們仍用自身經驗告訴大家，即使感官上有所限制，對孩子們的愛與照顧，並不會輸給其他正常爸媽。

代表市長黃偉哲出席典禮的副市長趙卿惠強調，感謝聲暉爸媽為照顧子女所做的付出，每位爸媽都是上帝派來的「大天使」，也感謝聲暉協進會與市府合作推動聽語障礙者資訊平等權益，並長期提供手語翻譯服務、同步聽打服務，未來市府將持續推動家庭照顧者支持服務方案，共創友善支持的台南。

社會局指出，中華民國聲暉聯合會23年來在全台各縣市透過公開表揚，讓社會大眾看見每位聲暉爸媽的奉獻與付出。今年共有14名傑出的聲暉爸媽獲獎，包括4位聲暉爸爸及10位聲暉媽媽。

社會局強調，未來還將持續與更多社福團體合作，辦理各項身障者支持活動，像是身障者臨短托服務、復康巴士、居家服務、送餐服務、失能日照、小型日間作業設施、日間照顧服務、家庭托顧、自立生活支持服務、體適能中心及輔具資源中心等，以更包容、更支持的環境，讓身障朋友及其家庭都能獲得關懷與支持。