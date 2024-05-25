曾任華視、公視董事長的趙雅麗，在21日因胰臟癌病逝，她的一雙兒女今（25日）在臉書發聲，表示將於6月15日在第二殯儀館舉辦告別式，「媽媽自去年11月起即一直與胰臟癌對抗，一生都勇敢堅強努力抗戰到最終一刻，最後終於沒有病痛得以自由自在的翱翔，實現媽媽一直以來都想環遊世界的心願。」

趙雅麗在2011年4月24日，由公視董事會在5月1日出任公視及華視董事長。2012年1月19日，華視召開之第二十屆第十六次董事會議，通過由趙雅麗董事長兼任總經理，自2012年1月21日起生效。根據知情人士透露，很多與趙雅麗共事過的人在這幾天耳聞相關消息，今看到訃聞時相當訝異，「她過去擔任董事長時，一切狀況都很好。」

趙雅麗的一雙兒女今在臉書悲傷發文，證實趙雅麗於5月21日離世，「媽媽這一世幸福快樂圓滿，是爸爸最體貼的太太、乃勻與大傳最棒的媽媽、學生們最親愛的雅麗老師，也是親戚朋友們眼中最溫暖的雅麗。」

她的兒女們說，趙雅麗總說這一生她有多麼的幸福，受到這麼多人的愛與照顧才得以擁有並實踐自己想要的一切，「謝謝大家在媽媽生前對她的照顧和關愛。此時此刻，請至親好友們千萬不要為媽媽流淚，媽媽最後的心願就是希望大家都能身體健康幸福快樂圓滿、勇敢成為自己並活出自己，誠摯的邀請至親好友們來送雅麗最後一程，一起開心快樂的送上我們最誠摯的愛與祝福讓媽媽無罣礙的放心遠行。」

公視表示，對趙雅麗女士的離世感到不捨，並感謝她在董事及董事長任內，首開製作口述影像版節目之先河，服務視障朋友所做出的付出及貢獻。