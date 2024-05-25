高雄市三名15歲少年包括洪姓少年、楊姓少年及吳姓少年在網路流傳一段影片，影片中他們不僅跨越捷運內的柵欄逃票，還模仿起國外跑酷運動，爬上高雄捷運獅甲站出口的屋頂，25日下午捷運警察於美麗島站將其中2名少年攔下，並循線找到另一名少年，由捷運警察隊依違反大眾捷運法予以開罰。

真的有夠猴！3名15歲少年大亂捷運站，不僅以跨欄方式在捷運站內隨意跳躍柵欄，之後還爬到捷運獅甲站的出口上，這些行為不禁讓人傻眼，不過3名少年似乎還引以為傲，將過程路程IG限時動態，遭逮後辯稱是出外遊玩感到無聊才會做出這些舉動。

捷運警察表示，捷警獲報後，隨即與高捷公司聯繫，調閱相關監視影像，以追查涉案人身份，並於本日中午13時50分許，高捷文化中心站（O7）站務人員發現，有2名進站購買單程票的少年特徵與涉案人相符，隨即向捷運警察隊通報，並於14時08分許，由捷警及站務人員順利於美麗島站將涉案人攔下，並循線找到另一名少年，由捷運警察隊依違反大眾捷運法予以開罰。

捷警表示，據影片內容，3名少年均已違反大眾捷運法第50條1項3款規定，可處1500元以上至7500 元以下罰鍰；另於站體內跨越柵欄出站部分，也已違反大眾捷運法第50條1項4款規定，可處1500元以上至7500元以下罰鍰；同時影片中少年任意跨越柵欄出站之逃票行為，由高捷公司依規定追繳應補票價外，並應支付票價50倍的違約金。