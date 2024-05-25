新北市瑞芳高工今（25）日舉辦90週年校慶，為了紀念服務40年的主任詹金萬，校友捐贈百萬元修建紀念研究室，在校慶典禮上揭牌啟用。校長潘泰伸表示，該紀念研究室將為學生提供最優質的學習環境，提升專業能力，實現理想，並傳承詹主任的教育精神。

教育局表示，瑞芳高工90年來培育無數業界精英、老闆，學校各群科全面產學合作，也是北部唯一公立學校辦理建教合作班，提供產業各領域專業人才，更取得英國文化協會ISA國際學校認證的技職學校，持續為台灣培育頂尖技職人才。

潘泰伸說，學校自創校以來一直承載著前人的辛勤努力和社會的厚望，培育了國家無數技職人才，為了慶祝這一重要里程碑，學校藉由校慶辦理校友大會，並特別舉行詹金萬主任紀念研究室的揭幕儀式，以紀念這位服務學校40餘年、退休後仍義務返校指導學子的師鐸獎良師。

校慶活動中，傑出校友賴澄標，也是現任自強工程顧問有限公司董事長特別引進業界最新技術設備，並親自參與學校專業群科成果展，展示無人機施放祝賀學校生日快樂的紅布條，成為活動的亮點之一。

瑞芳高工指出，瑞工的前身是1934年日治時期，由著名的日本技師八田與一及西村仁三郎、台灣教育家曹賜寤和林熊祥等人共同創設的「土木測量技術員養成所」，是北台灣歷史最悠久的公立技術型高中，為國家培育無數優秀技職人才。