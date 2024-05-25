民眾領取情形。（新莊區公所提供）

為恭祝文武大眾老爺聖誕，並弘揚地藏王菩薩的慈悲濟世精神，新莊地藏庵與區公所在25日共同舉辦「地藏庵白米關懷弱勢端午活動」。此次活動旨在關懷低收入戶，提供新莊區近1,200戶家庭，每戶6公斤白米及1,000元關懷慰問金。

地藏庵自2010年起，每年端午節前舉辦此活動，推廣社會公益，傳播善念。今年也不例外，廟方與區公所攜手，共同為弱勢家庭送上節日的溫暖。地藏庵長期投入社會救助，例如在0403花蓮大地震後，一對林姓姊弟家中房屋受損，地藏庵立即提供3萬元急難救助金，幫助他們渡過難關。

除了急難救助外，地藏庵每月15日還在活動中心舉辦老人共餐活動，提供社區老人社交聯誼的空間。同時，廟方也長期捐助新莊區公所的「實物銀行」，提供豐富的民生物資，成為新莊弱勢家庭日常溫飽的堅實後盾。

新莊區長朱思戎在活動中表示，地藏庵不僅是新莊民眾的重要信仰中心，更是秉持著文武大眾爺及地藏王菩薩的慈悲精神，實際行動關懷新莊的弱勢民眾，真正落實「取之於社會，用之於社會」的理念。此次白米及關懷慰問金的發放活動，凝聚善的力量，希望讓新莊的弱勢家庭在佳節前感受到社會的溫情。